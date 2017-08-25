Kazananlar sahada
Tudor, 2 haftanın ilk 11’ine dokunmayıp aynen sahaya sürecek.
Sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İlk iki maçında bir mağlubiyet ve bir galibiyet alan Sivas ekibi ise Cimbom'un serisini bozmak amacında. Sivasspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, G.Saray'da yeni transfer Sofiane Feghouli sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:27
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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