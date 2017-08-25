 Kazananlar sahada – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Kazananlar sahada

    Kazananlar sahada

    Tudor, 2 haftanın ilk 11’ine dokunmayıp aynen sahaya sürecek.

    Teknik Direktörü Igor Tudor, ligin ilk 2 haftasında aynı 11'i sahaya sürdü. Hırvat teknik adamın, geride kalan Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarında kullandığı kadro Demir Grup Sivasspor karşısında da sahada olacak. Kazanan takımı bozmak istemeyen İgor Tuodor, aynı ilk 11'le galibiyet arayacak.

    Sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İlk iki maçında bir mağlubiyet ve bir galibiyet alan Sivas ekibi ise Cimbom'un serisini bozmak amacında. Sivasspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, G.Saray'da yeni transfer Sofiane Feghouli sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:27
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