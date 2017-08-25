 Kasayı doldurdu – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Kasayı doldurdu

    Kasayı doldurdu

    G.Saray, iki haftada 71.5 milyon lira gelir elde etti.

    Bu sezon 32 bin adet kombine satan ve ligin zirvesine yerleşen Galatasaray'da, sarı kırmızılı taraftarların Sivasspor maçına gösterdiği ilgi de yönetimin yüzünü güldürdü. Galatasaray'da geride kalan iki hafta sonunda sarı-kırmızılıların kombine ve bilet satışları ile beraber elde ettiği tribün geliri 71.5 milyon TL'ye ulaştı. geçen yıl yani 2016-17 sezonunda toplam 67 milyon TL tribün geliri elde etmişti.

    İNDİRİM KAZANDILAR
    Karşılaşmaya gelemeyecek 500'e yakın kombine sahibi, biletlerini kombine havuzuna aktararak , masraflar hariç bilet gelirinin % 60'ını bir sonraki sezon kombine yenilemesinde indirim olarak kullanacak.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:28
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