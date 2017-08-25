 Kaptan tribünlerle barıştı – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Kaptan tribünlerle barıştı

    Kaptan tribünlerle barıştı

    Galatasaraylı taraftarlar, takım kaptanı ’a Sivasspor maçı öncesinde ısınmadayken, büyük sevgi gösterisinde bulunarak, tribüne çağırdı.

    Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında evinde Sivasspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Türk Telekom Stadyumu'na müsabakayı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı futbolculara ısınmada sevgi gösterisinde bulundu. Bütün futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, özellikle takım kaptanı 'a ayrı bir parantez açtılar. Selçuk'a yoğun tezahüratta bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, yoğun alkış temposu tuttu. Selçuk da taraftarları alkışlayarak, Galatasaray armasını gösterdi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:13
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