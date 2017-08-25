Kaptan tribünlerle barıştı
Galatasaraylı taraftarlar, takım kaptanı Selçuk İnan’a Sivasspor maçı öncesinde ısınmadayken, büyük sevgi gösterisinde bulunarak, tribüne çağırdı.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:13
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 53
Yorum
beyaz sen turkiyenin en iyi ve en pahali orta saha oyuncusu oguzhani alma, git gruplasma yapan, arda,selcuk,burak gibi saraylilari doldur takima.
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Galatasaray - Sivasspor | CANLI ANLATIM
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gsgs en az 6 atarız
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Eski Aslan Türkiye'ye geri döndü
Toplam 4
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Kaptan tribünlerle barıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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