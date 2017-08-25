''İkinci yarı fark ortaya çıktı''
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ikinci yarı oyuncu kalitesinden dolayı fark oluştuğunu söyledi.
Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Galatasaray'ın yaptığı şeyleri biliyorduk. Savunma oyuncularına baskı yapıyorlar. 3 gün oyuncuları bu yönde çalıştırdık. İlk yarı çok iyiydik. Fakat İkinci yarı oyuncu kalitesinde fark ortaya çıktı. İkinci golü çok kötü yedik. Yeni bir takımız. Bugün sahada 3 tane eski oyuncu vardı. 9 yeni oyuncumuz oynadı. Oyuncularımı tebrik ederim. Bu atmosferde iyi mücadele ettiler. Küçük hamleler yapsaydık puan alabilirdik. Transferde yapıp, iyi olacağız" şeklinde konuştu.
Aybaba ayrıca, hafta içinde 60. dakikadan sonra Galatasaray'ın oyundan düştüğü yönünde açıklama yapmadığını söyledi.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:48
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
''İkinci yarı fark ortaya çıktı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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