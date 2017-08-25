 ''İkinci yarı fark ortaya çıktı'' – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    ''İkinci yarı fark ortaya çıktı''

    ''İkinci yarı fark ortaya çıktı''

    Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü , ikinci yarı oyuncu kalitesinden dolayı fark oluştuğunu söyledi.

    Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

    Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü , "Galatasaray'ın yaptığı şeyleri biliyorduk. Savunma oyuncularına baskı yapıyorlar. 3 gün oyuncuları bu yönde çalıştırdık. İlk yarı çok iyiydik. Fakat İkinci yarı oyuncu kalitesinde fark ortaya çıktı. İkinci golü çok kötü yedik. Yeni bir takımız. Bugün sahada 3 tane eski oyuncu vardı. 9 yeni oyuncumuz oynadı. Oyuncularımı tebrik ederim. Bu atmosferde iyi mücadele ettiler. Küçük hamleler yapsaydık puan alabilirdik. Transferde yapıp, iyi olacağız" şeklinde konuştu.

    Aybaba ayrıca, hafta içinde 60. dakikadan sonra Galatasaray'ın oyundan düştüğü yönünde açıklama yapmadığını söyledi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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