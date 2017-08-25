 İki uçak kalkışa hazır! – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    İki uçak kalkışa hazır!

    İki uçak kalkışa hazır!
    Kadroda düşünülmeyen 'a İspanya 2. Lig takımlarından Valladolid talip oldu. Hollandalı oyuncu ile ayrılık için görüşmeler sürüyor. Donk geçen sezon da Betis'te kiralıktı. İkinci uçak ise için kalkacak. Yönetim; Benfica, Napoli ve Alman takımlarından teklif alan Gümüş için istediği bonservisi düşürüp, kadroda yer açacak.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:24
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