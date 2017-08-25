 İki oyuncuya dikkat – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    İki oyuncuya dikkat

    İki oyuncuya dikkat
    G.Saray'da teknik direktör Igor Tudor, Sivasspor maçı öncesinde rakip takımın iki oyuncusuna dikkat çekti. Dünyaca ünlü yıldız Arouna Kone ile Cyriac... Futbolcularına Kone'ye ve ceza sahasında çok etkili olabilecek Fildişi asıllı için dikkatli olmalarını söyleyen Tudor, Serdar ve Maicon'a "Onu sakın gözden kaçırmayın" talimatını verdi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:03
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