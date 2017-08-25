 Hannover’ın listesinde – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’ın listesinde

    Hannover’ın listesinde

    'ün Hamburg'a gideceği konuşulurken sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı...

    Gurbetçi oyuncuyu 'ın istediği ajanslara düştü. Fakat Bild, bu iddiayı Hannover'lı yöneticilere doğrulatamadığını haberleştirdi. Galatasaray'a Stuttgart'tan transfer edilen 'ün yeniden Almanya'ya sıcak baktığı bildirildi. Genç oyuncunun adı uzun süre Benfica ile de anılmıştı.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:40
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