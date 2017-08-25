 G.Saraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    G.Saraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi

    G.Saraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, Ural Aküzüm ile Fatih Yılmaz'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

    Atiker Konyaspor'un da kulüp resmi internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:53
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