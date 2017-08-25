G.Saraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Ural Aküzüm ile Fatih Yılmaz'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
Atiker Konyaspor'un da kulüp resmi internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:53
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Galatasaray festivali
Toplam 9
Yorum
beyaz vardar ve ostersundun performansinin ustunde bir performans dilegiyle sivasspora:))))
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Aykut Kocaman cephesinden kulis!
Toplam 57
Yorum
Rakip 11 kişi olunca olmuyor demi Göztepe de ofsayttan, TS maçında penaltıdan gol atıp puan aldıktan sonra bir de üstüne rakip nasıl 11 kişi oynar demeye benzemez
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Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Toplam 12
Yorum
yorum La daha neye hazirlaniyosunuz
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