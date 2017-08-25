 Gomis'in yeri ayrı – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Gomis'in yeri ayrı

    Gomis'in yeri ayrı
    Galatasaray'ın bu seneki flaş transferlerinden Bafetimbi Gomis, performansıyla göz dolduruyor. Süper Lig'de oynadığı iki maçta 3 gol atarak alınan galibiyetlerde büyük rol oynayan yıldız futbolcu, şimdiden taraftarın gönlünde taht kurdu. Sarı-kırmızılıların ırkçı saldırıya maruz kalan başarılı oyuncuya bugün tam destek vermesi bekleniyor.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gomis'in yeri ayrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.