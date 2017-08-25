Galatasaray'ın 11'i belli oldu
Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray TT Stadı'nda bugün Sivasspor'u konuk edecek. 21.45'te başlayacak karşılaşmada sarı kırmızılıların 11'i belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'e Kayserispor ve Osmanlıspor'u yenerek süper bir başlangıç yapan Galatasaray'ın bugünkü rakibi Demir Grup Sivasspor... Türk Telekom Stadı'nda 21.45'te başlayacak karşılaşma tam anlamıyla bir futbol festivaline sahne olacak. Sarı-kırmızılı ekibin, "50 BinAslanOmuzOmuza" sloganı çok büyük ilgi ile karşılandı. Yabancı futbolcuların da bu çağrıya destek vermesi ile Galatasaray yıllar sonra dolu tribünlere oynama şansı yakaladı.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Rodrigues, Belhanda, N'diaye, Gomis
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet, Hakan, Dyakov, Bjarsmyr, Elderson, Auremir, Hakan Arslan, Emre, Cyriac, Leandro, Arouna Kone
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 21.45
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:14
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 53
Yorum
beyaz sen turkiyenin en iyi ve en pahali orta saha oyuncusu oguzhani alma, git gruplasma yapan, arda,selcuk,burak gibi saraylilari doldur takima.
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Galatasaray'ın 11'i belli oldu
Toplam 1
Yorum
gsgs en az 6 atarız
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Eski Aslan Türkiye'ye geri döndü
Toplam 4
Yorum
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Galatasaray'ın 11'i belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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