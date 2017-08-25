Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Türk Telekom Stadı bugün tarihi günlerden birini yaşayacak. Maç biletlerinin tamamı tükendi. 11 Aslan sahada, 50 bin taraftarı tribünde olacak.Spor Toto Süper Lig'e Kayserispor ve Osmanlıspor'u yenerek süper bir başlangıç yapan Galatasaray'ın bugünkü rakibi Demir Grup Sivasspor... Türk Telekom Stadı'nda 21.45'te başlayacak karşılaşma tam anlamıyla bir futbol festivaline sahne olacak. Sarı-kırmızılı ekibin, "50 BinAslanOmuzOmuza" sloganı çok büyük ilgi ile karşılandı. Yabancı futbolcuların da bu çağrıya destek vermesi ile Galatasaray yıllar sonra dolu tribünlere oynama şansı yakaladı.Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Rodrigues, Belhanda, N'diaye, GomisRochet, Hakan, Dyakov, Bjarsmyr, Elderson, Auremir, Hakan Arslan, Emre, Cyriac, Leandro, Arouna KoneTürk Telekom StadıAli Palabıyık21.45