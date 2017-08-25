 Galatasaray'ın 11'i belli oldu – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'ın 11'i belli oldu

    Galatasaray'ın 11'i belli oldu

    Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray TT Stadı'nda bugün Sivasspor'u konuk edecek. 21.45'te başlayacak karşılaşmada sarı kırmızılıların 11'i belli oldu.

    Türk Telekom Stadı bugün tarihi günlerden birini yaşayacak. Maç biletlerinin tamamı tükendi. 11 Aslan sahada, 50 bin taraftarı tribünde olacak.

    Spor Toto Süper Lig'e Kayserispor ve Osmanlıspor'u yenerek süper bir başlangıç yapan Galatasaray'ın bugünkü rakibi Demir Grup Sivasspor... Türk Telekom Stadı'nda 21.45'te başlayacak karşılaşma tam anlamıyla bir futbol festivaline sahne olacak. Sarı-kırmızılı ekibin, "50 BinAslanOmuzOmuza" sloganı çok büyük ilgi ile karşılandı. Yabancı futbolcuların da bu çağrıya destek vermesi ile Galatasaray yıllar sonra dolu tribünlere oynama şansı yakaladı.



    İLK 11'LER

    GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Rodrigues, Belhanda, N'diaye, Gomis

    DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet, Hakan, Dyakov, Bjarsmyr, Elderson, Auremir, Hakan Arslan, Emre, Cyriac, Leandro, Arouna Kone

    STAT: Türk Telekom Stadı

    HAKEM: Ali Palabıyık

    SAAT: 21.45
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'ın 11'i belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.