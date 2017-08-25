 Galatasaray - Sivasspor | CANLI ANLATIM – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    - | CANLI ANLATIM

    Galatasaray - Sivasspor | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'de fırtına gibi esen , TT Stadı'nda 'u konuk ediyor. 21.45'te başlayan karşılaşmaya 50 bin taraftarının önünde çıkan Cimbom'da tek hedef galibiyet. Zorlu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor.

    Türk Telekom Stadı tarihi günlerden birini yaşayıyor. Maç biletlerinin tamamı tükendi. 11 Aslan sahada, 50 bin taraftarı tribünde zorlu mücadeleye çıkıyor.

    Spor Toto Süper Lig'e Kayserispor ve Osmanlıspor'u yenerek süper bir başlangıç yapan , Demir Grup 'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda 21.45'te başlayan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. Sarı-kırmızılı ekibin, "50 BinAslanOmuzOmuza" sloganı çok büyük ilgi ile karşılandı. Yabancı futbolcuların da bu çağrıya destek vermesi ile Galatasaray yıllar sonra dolu tribünlere oynama şansı yakaladı.



    İLK 11'LER

    GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Rodrigues, Belhanda, N'diaye, Gomis

    DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet, Hakan, Dyakov, Bjarsmyr, Elderson, Auremir, Hakan Arslan, Emre, Cyriac, Leandro, Arouna Kone

    STAT: Türk Telekom Stadı

    HAKEM: Ali Palabıyık

    SAAT: 21.45
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:36
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