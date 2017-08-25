Galatasaray festivali
Türk Telekom Stadı bugün tarihi günlerden birini yaşayacak. Maç biletlerinin tamamı tükendi. 11 Aslan sahada, 50 bin taraftarı tribünde olacak.
BEŞİKTAŞ'TAN SONRA İLK
Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının biletleri adeta kapışıldı. 32 bin kombine satan Galatasaray'ın dün satışa çıkardığı 20 bin bilet de tükendi. Ayrıca, bu karşılaşmayı izlemeye gelemeyecek kombine sahipleri tarafından kulübe 500 bilet devredildiği ve bu biletlerin de satıldığı açıklandı. Cimbom bugün 2 yıl sonra bir derbi dışında stadı doldurmuş olacak. Sarı-kırmızılılar son olarak 2015 yılında Beşiktaş ile oynanan derbide stadı doldurmuş ve biletleri tamamen tüketmişti.
8 YIL SONRA İLK KEZ
G.Saray, Sivas maçından galip ayrılması durumunda 2009-2010 sezonundan sonra ilk defa ligde ilk 3 haftayı 3 puanla tamamlamış olacak. 3 puanla ayrılması durumunda 8 yıl sonra bir ilki yaşamış olacak.
GOLLERİN EFENDİSİ
G.Saray, iki maçta rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Sarıkırmızılılarda bu 7 golün 3'nü Gomis, 2'sini Tolga Ciğerci, Maicon ve Rodrigues kaydetti. Aslan, en son 2009-2010 sezonun ilk iki haftasında 7 gol kaydetmişti.
İKİ SEZONLUK BAŞARI
G.Saray, geçtiğimiz sezon ligin son 4 haftasında rakiplerini yenmeyi başarmıştı. 2017-2018 sezonuna da iki galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, 2014-2015 sezonundaki 6 maçlık galibiyet sayısını egale etti.
YENİ MALATYA'YI YENDİ
İlk haftada Akhisar'a 1-0 yenilen, ikinci hafta ise Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek moral bulan Demir Grup Sivasspor, bu akşam Galatasaray karşısına galibiyet serisi için çıkacak.
DEMİR GRUP SİVAS YENİ BAŞLANGIÇ ARIYOR
Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı ligdeki son 12 maçın 10'unda sahadan yenik ayrıldı, 2 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bugün Galatasaray karşısında yeni bir sayfa açmak isteyen Sivas temsilcisi, üç büyüklere karşı son galibiyetini, 2013-2014 sezonunda Beşiktaş karşısında aldı.
Savaş ÇORLU
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:20
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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