 Eski Aslan Türkiye'ye geri döndü – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Eski Aslan Türkiye'ye geri döndü

    Eski Aslan Türkiye'ye geri döndü

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen , Osmanlıspor ile anlaştı.

    2016/17 sezonundan Porto'dan kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen , yeni sezonda yine Süper Lig'de forma giyecek. Haziran ayın sonunda G.Saray ile sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu eski takımı Porto'ya geri dönmüştü. Transfer döneminin son günlerinde Osmanlıspor ile masaya oturan 27 yaşındaki futbolcu, başkent ekibiyle 2 yıllığına anlaştı.

    Süper Lig'de daha önce Bursaspor ve Galatasaray'da forma giyen Portekizli futbolcu yeni sezonda da Osmanlıspor formasını terletecek
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:47
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