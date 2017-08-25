Eski Aslan Türkiye'ye geri döndü
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Josue, Osmanlıspor ile anlaştı.
Süper Lig'de daha önce Bursaspor ve Galatasaray'da forma giyen Portekizli futbolcu yeni sezonda da Osmanlıspor formasını terletecek
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:47
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Galatasaray festivali
Toplam 9
Yorum
beyaz vardar ve ostersundun performansinin ustunde bir performans dilegiyle sivasspora:))))
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Aykut Kocaman cephesinden kulis!
Toplam 57
Yorum
Rakip 11 kişi olunca olmuyor demi Göztepe de ofsayttan, TS maçında penaltıdan gol atıp puan aldıktan sonra bir de üstüne rakip nasıl 11 kişi oynar demeye benzemez
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Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Toplam 12
Yorum
yorum La daha neye hazirlaniyosunuz
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