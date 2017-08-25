''Bırakın gideyim!''
Girona’da oynamayı reddeden Belçikalı stoperin, “Bırakın, Türkiye’ye gideyim” dediği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, şartları istediği seviyeye çekerse Denayer’i KAP’a bildirecek.
ERGÜN: ONU İSTİYORUZ
Sportif direktör Cenk Ergün de, "Denayer bize dönmek istiyor. Biz de onu almak istiyoruz" diyerek bu transfer için istekli olduklarını açıklamıştı. City'nin şartları istenen seviyeye çekilirse 22 yaşındaki oyuncu için KAP'a bildirim yapılacak.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:21
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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