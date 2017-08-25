 ''Bırakın gideyim!'' – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    ''Bırakın gideyim!''

    ''Bırakın gideyim!''

    Girona’da oynamayı reddeden Belçikalı stoperin, “Bırakın, Türkiye’ye gideyim” dediği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, şartları istediği seviyeye çekerse ’i KAP’a bildirecek.

    Transferde önceliği sol beke veren Cimbom'da stoper bölgesi için Manchester City'li Jason Denayer için girişimler sürüyor... Belçikalı futbolcunun tekrardan Galatasaray' a dönmek istemesi Aslan'ın en büyük kozu. Sıkıntı ise sarı-kırmızılı ekibin 'i kiralamak, City'nin ise bonservisiyle satmak istemesi... Girona'ya gönderilmek istenmesine "Girona, La Liga'ya yeni yükselmiş, küçük bir şehir. Aradığım bu değil" diyerek karşı çıkan Denayer'in, City yönetimi ile görüşerek, Galatasaray'a transferine izin verilmesini istediği gelen haberler arasında...

    ERGÜN: ONU İSTİYORUZ
    Sportif direktör Cenk Ergün de, "Denayer bize dönmek istiyor. Biz de onu almak istiyoruz" diyerek bu transfer için istekli olduklarını açıklamıştı. City'nin şartları istenen seviyeye çekilirse 22 yaşındaki oyuncu için KAP'a bildirim yapılacak.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:21
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