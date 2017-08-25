 Balta’ya 500 bin euro – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Balta’ya 500 bin euro

    Balta’ya 500 bin euro
    Kadro dışı bırakılan ile yolların ayrılması için görüşmeler sürüyor. Yönetimin, kulüpten 1 milyon 250 bin euro alacağı bulunan tecrübeli futbolcuya sözleşmesini feshetmesi karşılığında nakit 500 bin euro teklif ettiği öğrenildi. Hakan kabul ederse 10 yıllık Galatasaray kariyerini noktalayacak. Balta ile Göztepe'nin yanı sıra Osmanlıspor ve Bursaspor ilgileniyor.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:55
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