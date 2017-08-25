 Asamoah’a G.Saray izni – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Asamoah’a G.Saray izni

    Asamoah’a G.Saray izni

    G.Saray’la anlaşan ve Juventus’un onayını bekleyen Kwadwo, “Görüşmeler sürüyor” diyerek hocası Appiah’tan izin alıp, Gana Milli Takımı’na gitmedi.

    transferinde geri sayıma geçildi... 28 yaşındaki sol bek, Galatasaray'ın 4 yıllık kontrat teklifini kabul etmişti. Transfer için Juventus'un onayı bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Gana Milli Takımı'ndan aldığı daveti de geri çevirdi. Gana basını, Asamoh'ın Gana Milli Takımı'nın hocası Kwesi Appiah'tan sakat olmamasına rağmen izin aldığını yazarken, bu hamleyi G.Saray'a transferin netleştirmek için yaptığı ileri sürüldü.

    JUVE YERİNE 2 ADAY BULDU
    Juventus, Asamoah'ın yerine oyuncu arıyor. İtalyan ekibinin Porto'dan Ricardo Pereira ve Schalke'li Benedikt Höwedes'le görüştüğü, iki oyuncudan birisini kadrosuna katması durumunda Asamoah'ın transferine izin vereceği ifade edildi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:25
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