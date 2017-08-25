 Asamoah takım arkadaşlarıyla vedalaştı – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Asamoah takım arkadaşlarıyla vedalaştı

    Asamoah takım arkadaşlarıyla vedalaştı

    Juventus'un Genoa maçı kadrosuna alınmayan Asamoah'ın arkadaşları ile vedalaştığı öğrenildi.

    Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği Asamoah transferinde sona yaklaşıyor.

    Serie A'nın ilk haftasında evinde Cagliari'yi 3-0 mağlup ederek başlayan Juventus, ikinci hafta deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin 23 kişilik maç kadrosu, kulübün internet sitesinden açıklandı. Allegri, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ganalı futbolcu Kwadwo Asamoah'yı Genoa müsabakası kadrosuna dahil etmedi.

    Asamoah, ligin ilk haftasında oynanan Cagliari maçının kadrosunda yer almış fakat karşılaşmada süre bulamamıştı.

    İtalyan basınında yer alan habere göre; Transfer için Galatasaray ile görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, İtalyan ekibinin Höwedes'i alması durumunda transferin önünün de açılacağı kaydedildi.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:18
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