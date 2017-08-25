Asamoah takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Juventus'un Genoa maçı kadrosuna alınmayan Asamoah'ın arkadaşları ile vedalaştığı öğrenildi.
Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği Asamoah transferinde sona yaklaşıyor.
Serie A'nın ilk haftasında evinde Cagliari'yi 3-0 mağlup ederek başlayan Juventus, ikinci hafta deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin 23 kişilik maç kadrosu, kulübün internet sitesinden açıklandı. Allegri, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ganalı futbolcu Kwadwo Asamoah'yı Genoa müsabakası kadrosuna dahil etmedi.
Asamoah, ligin ilk haftasında oynanan Cagliari maçının kadrosunda yer almış fakat karşılaşmada süre bulamamıştı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Transfer için Galatasaray ile görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, İtalyan ekibinin Höwedes'i alması durumunda transferin önünün de açılacağı kaydedildi.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:18
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Aykut Kocaman cephesinden kulis!
Toplam 45
Yorum
XXL KALICI ÇÖZÜM: İYİ BİR SCAOUT EKİBİ KURUN ÖNÜMÜZDEKİ YILIN ÇALIŞMASINA BAŞLAYIN..SERKAN REÇBERİ EKİBİN BAŞINA GETİREBİLİRİSİNİZ SAYIN YÖNETİM
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Mbappe'ye 'Come to' göndermesi!
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Yorum
BJK 1903 BJK taraftarı olayın esprisinde ama bunu bile idrak edemiyorlar.Orantısız zeka size fazla hadi vardar ovası
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Aykut Kocaman cephesinden kulis!
Toplam 45
Yorum
XXLBAŞKAN GEÇİCİ ÇÖZÜM4:EKİCİ,SOLDADO VE GİLANAOYU İLK 11'E HEMEN KOY..ZAMANINDA GOL KRALI OLMUŞ ATIF FORVETDE DENEMENEZİ ÖNERİRİM..
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