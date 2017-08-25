Abdurrahim Albayrak'tan G.Saray yorumu
Galatasaray’ın eski yöneticilerin Abdurrahim Albayrak, çok iyi bir takım olduklarını belirterek, “Taraflı tarafsız herkes Galatasaray’ı seyrederken keyif alıyor. Futbol takımı böyle oynadığı zaman tribünler de böyle dolar” dedi.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:50
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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