 ''40 gol atabilir'' – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    ''40 gol atabilir''

    ''40 gol atabilir''

    Teknik Direktörü , İyi bir periyotun içindeyken milli takım arası olmasının kötü olduğunu söyleyerek, “Ben milli takım aralarına iyi bakmıyorum” dedi. Tudor ayrıca Fransız golcü Gomis’in de 40 atabileceğini belirtti.

    , Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü , "Galibiyet için çok mutluyum. İyi performanstı. Kolay bir galibiyet olmadı. Sivas sert bir takım. 3 gol atmak ve 3, 4 tane daha pozisyona girmek kolay değildi" şeklinde konuştu.

    "AYKUT KOCAMAN İYİ BİR HOCA"
    Östersunds'a elendikten sonra basın mensuplarının sorularının cevapladığının fakat bazı teknik direktörlerin böyle bir tavır sergilememesinin sorulması üzerine Tudor, "Basın mensupları olarak Fenerbahçe hocası şimdi linç ediliyordur. Konya'da da göklere çıkarılıyordu. Ama sonuçlara rağmen bence Aykut Kocaman iyi bir hoca. Benim hikayem ise çok basit. Geçen seneden bu seneye 10 oyuncu değişikliği yaşadık. Türkiye düşünceler çabuk değişiyor. Ben yine aynı oyuncuyum. Sonuçla alakalı. Ben olaylara bu şekilde bakmıyorum. Sonuç odaklı" diye konuştu.

    "GOMİS, 40 GOL ATABİLİR"
    Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in 3 maçta 4 gol attığını hatırlatan Hırvat çalıştırıcı, "Önemli bir sayı olduğunu düşünüyorum. Bu tempo ile 40 gol atabilir. Takım olarak oyun stilimiz var. Bu stille herkes gol atabilir. Benim için önemli olan üretmek. Son 3 maçta bunları başardık. Sonuçta futbolcuların kalitesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

    "MİLLİ TAKIM ARASINA İYİ BAKMIYORUM"
    İyi bir periyotun içindeyken milli takım arası olmasının kötü olduğunu vurgulayan Tudor, "Ben milli takım aralarına iyi bakmıyorum. Oyuncu eksik olarak antrenman yapıyoruz, tam takım çalışamıyoruz. Milli takımlarında sakatlıklar oluyor. Bu yüzden milli takım arasından sonraki maçlar çok önemli oluyor" açıklamasını yaptı.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:43
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