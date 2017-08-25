''40 gol atabilir''
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, İyi bir periyotun içindeyken milli takım arası olmasının kötü olduğunu söyleyerek, “Ben milli takım aralarına iyi bakmıyorum” dedi. Tudor ayrıca Fransız golcü Gomis’in de 40 atabileceğini belirtti.
"AYKUT KOCAMAN İYİ BİR HOCA"
Östersunds'a elendikten sonra basın mensuplarının sorularının cevapladığının fakat bazı teknik direktörlerin böyle bir tavır sergilememesinin sorulması üzerine Tudor, "Basın mensupları olarak Fenerbahçe hocası şimdi linç ediliyordur. Konya'da da göklere çıkarılıyordu. Ama sonuçlara rağmen bence Aykut Kocaman iyi bir hoca. Benim hikayem ise çok basit. Geçen seneden bu seneye 10 oyuncu değişikliği yaşadık. Türkiye düşünceler çabuk değişiyor. Ben yine aynı oyuncuyum. Sonuçla alakalı. Ben olaylara bu şekilde bakmıyorum. Sonuç odaklı" diye konuştu.
"GOMİS, 40 GOL ATABİLİR"
Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in 3 maçta 4 gol attığını hatırlatan Hırvat çalıştırıcı, "Önemli bir sayı olduğunu düşünüyorum. Bu tempo ile 40 gol atabilir. Takım olarak oyun stilimiz var. Bu stille herkes gol atabilir. Benim için önemli olan üretmek. Son 3 maçta bunları başardık. Sonuçta futbolcuların kalitesi çok önemli" ifadelerini kullandı.
"MİLLİ TAKIM ARASINA İYİ BAKMIYORUM"
İyi bir periyotun içindeyken milli takım arası olmasının kötü olduğunu vurgulayan Tudor, "Ben milli takım aralarına iyi bakmıyorum. Oyuncu eksik olarak antrenman yapıyoruz, tam takım çalışamıyoruz. Milli takımlarında sakatlıklar oluyor. Bu yüzden milli takım arasından sonraki maçlar çok önemli oluyor" açıklamasını yaptı.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:43
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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