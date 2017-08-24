 Yasin Öztekin 22. sırada – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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HEPSİ
    24 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    22. sırada

    Yasin Öztekin 22. sırada
    Uzun bir süredir kontrat şartlarının iyileştirilmesini bekleyen 'in bu talebi bu yaz transfer döneminde de gerçekleşemeyecek. Yıllık 1 milyon 150 bin euro maaş almasına rağmen, döviz kurunun 2.9 TL'de sabitlenmesi nedeniyle Yasin, 'dan 809 bin euro alıyor. Başarılı futbolcu, en çok maaş alan futbolcular sıralamasında 22. sırada ve sadece Sinan Gümüş, Lionel Carole, Emrah Başsan ve Eray İşcan kendisinden daha az maaş alıyor.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:22
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