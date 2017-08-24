 Uyarı cezası – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Uyarı cezası

    Uyarı cezası
    Karabükspor ile sözleşmesini feshederek Galatasaray ile anlaşan İgor Tudor ve Galatasaray ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu kararını açıkladı. Bağlılık ve dürüstlük prensiplerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Hırvat hoca ve sarı-kırmızılı kulübe oy birliğiyle uyarma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:39
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