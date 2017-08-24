Uyarı cezası

Karabükspor ile sözleşmesini feshederek Galatasaray ile anlaşan İgor Tudor ve Galatasaray ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu kararını açıkladı. Bağlılık ve dürüstlük prensiplerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Hırvat hoca ve sarı-kırmızılı kulübe oy birliğiyle uyarma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.