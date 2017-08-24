Sivas maçına büyük ilgi
Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın biletleri yok sattı.
Ligin 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterdi.
Kulüp yetkililerinin verdiği bilgiye göre, dün satışa çıkarılan 20 bin biletin tamamı sarı-kırmızılı taraftarlarca alındı.
Ayrıca, bu maçı izlemeye gelemeyecek kombine sahipleri tarafından kulübe 500 bilet devredildiği ve bu biletlerin de tükendiği belirtildi.
Bu sezon için 31 bini aşkın kombine satışına ulaşan Galatasaray'ı, Demir Grup Sivasspor önünde 50 bin taraftarının desteklemesi bekleniyor.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:34
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Süper "yabancı" Lig
Toplam 7
Yorum
DURUM BU 7 MİLYON EURO VERİLEN OZAN GİBİ YERLİLER Mİ YOKSA VALBUENA, GOMİS, NEGREDO GİBİ OYUNCULAR MI?
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Yemeden atmalıyız
Toplam 20
Yorum
Aykutu beğenmiyorum çünkü: Ozan josef ve topalı beğenen ismail ve hali ye katlanan volkan ve kameniye kale emanet eden persie atıf alper gibisinden gol bekleyen biri.
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Galatasaray ile Sivasspor 23. randevuda
Toplam 1
Yorum
izleyici Tribünün desteği ile baskılı, tempolu, presle rakibi boğan oyun yapısını tüm maça yayarsa farklı galibiyet olabilir.
Sivas maçına büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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