 Ligin en iyisi Gomis – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Ligin en iyisi

    Ligin en iyisi <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>
    Süper Lig'de ilk 2 hafta geride kalırken 18 takımın futbolcuları içinde iki isim öne çıktı. Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve 'da Bafetimbi iki maçta 3 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak hem gol hem asist değerlendirildiğinde ilk 2 haftanın Süper Lig'deki en iyi oyuncusu 'ın Fransız yıldızı oldu.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:37
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