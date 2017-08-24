İşte gelecek iki yıldız!
Avrupa defterini beklenmedik şekilde erken kapatan Galatasaray, Süper Lig'e ise fırtına gibi başladı.
Sezon öncesinde yönetimin Lucescu'ya görüşmesi ve sonrasında Fatih Terim isminin sarı-kırmızılı takımla anılmasıyla birlikte sıkıntılı bir süreç geçiren Igor Tudor, yönetime bir araya geldi.
Süper Lig'in 3. haftasıda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde takımla ilgili son gelişmelerin konuşulduğu toplantıda Hırvat teknik direktör, taleplerini de iletti.
Tudor yönetimle yaptığ konuşmada "Kadromuzda çok kaliteli isimler var. Fakat Arda ve Asamoah'ı da takıma katarsak kimse bizi tutamaz. Bu oyuncular için tüm şartların zorlanması gerekiyor" dedi.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:21
-
İşte gelecek iki yıldız!
Toplam 2
Yorum
ASK Süper lig için fazla Avrupada olsaydı gerekliydi
-
Martin Skrtel: Kolay olmayacak
Toplam 2
Yorum
WOWWW ROPÖRTAJA BİLE ADAM SAVUNMAYLA ÇIKIYOR..
-
Welliton imzalıyor
Toplam 12
Yorum
10ur adam hem forvet hemde sağ ve sol kanatta rahatlıkla oynuyor. yani çok yönlü birisi. ayrıca Spartak Moscowa tarihinin en golcü topçularından.
İşte gelecek iki yıldız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.