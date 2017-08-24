İşte gelecek iki yıldız!

Sezon öncesinde yönetimin Lucescu'ya görüşmesi ve sonrasında Fatih Terim isminin sarı-kırmızılı takımla anılmasıyla birlikte sıkıntılı bir süreç geçiren Igor Tudor, yönetime bir araya geldi.

Süper Lig'in 3. haftasıda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde takımla ilgili son gelişmelerin konuşulduğu toplantıda Hırvat teknik direktör, taleplerini de iletti.

Tudor yönetimle yaptığ konuşmada "Kadromuzda çok kaliteli isimler var. Fakat Arda ve Asamoah'ı da takıma katarsak kimse bizi tutamaz. Bu oyuncular için tüm şartların zorlanması gerekiyor" dedi.