G.Saray'da Nazifoğlu disipline sevk edildi
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta olağanüstü olarak yapılan divan kurulu toplantısında yaşanan gerginlik nedeniyle Levent Nazifoğlu, kulüp disiplin kuruluna sevk edildi.
Toplantıda kulüp başkanı Dursun Özbek'e yönelik sözleriyle dikkati çeken ve ardından yönetim kurulu üyesi Alper Narman'la tartışma yaşayan eski Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun disiplin kuruluna sevk edilmesi için kulüpten bazı üyelerin dilekçe verdiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Nazifoğlu için yönetim kuruluna gelen dilekçeler, disiplin kuruluna iletildi.
Önümüzdeki süreçte disiplin kurulunun Levent Nazifoğlu'ndan savunma isteyeceği bildirildi.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:23
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Van Persie gezmelerde
Toplam 8
Yorum
Kaçan hollandalı Kimsenin özel hayatı kimseyi ilgilendirmez, bizi ilgilendiren atamadığı goller
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Fenerbahçe'de Soldado şoku
Toplam 14
Yorum
fbbb bu van persie oynatacagıma bu maçta fernandao yu sakat oynatırım daha ıyı en azından rakıp savunmayı yoruyor
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Asamoah çıldırdı
Toplam 9
Yorum
austin belhanda ve ndiayeye biraz fazla para verildi diğerleri çok normal.asamoah çok ii oyuncu bi an önce gelse artık.
G.Saray'da Nazifoğlu disipline sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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