Galatasaray ile Sivasspor 23. randevuda

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.45'te Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan iki haftada sarı-kırmızılılar, iki galibiyet ile liderlik koltuğunda otururken, kırmızı-beyazlılar ise 1 galibiyetle ve averajla 8. sırada yer alıyor.

23. randevu

Galatasaray ile Sivaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 22. kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 15 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da rakibini 3 kez mağlup edebildi. 4 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı.

Aslan seriyi bozmak istemiyor

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in son 4 haftasında rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı. 2017-2018 sezonuna da Kayserispor ve Osmanlıspor ile başlayan sarı-kırmızılılar, 2014-2015 sezonundaki 6 maçlık galibiyet sayısını egale etti. Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederek, bu seriyi arttırmak istiyor.

Gomis attıkça Galatasaray kazanıyor

Galatasaray'ın bu seneki transferlerinden olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, performansıyla göz dolduruyor. Süper Lig'de oynadığı iki maçta alınan galibiyetlerde büyük rol oynayarak, rakip fileleri 3 kez havalandıran yıldız futbolcu, şimdiden taraftarın gönlünde taht kurmaya başladı. Sahadaki performansının yanı sıra sosyal medyada da etkili olan Gomis, taraftarla bağlarını sıkı tutuyor. Sarı-kırmızılıların oynayacağı Sivasspor maçında da en büyük kozu Fransız golcü olacak.



Tudor'dan 2 maçta aynı 11

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligin ilk 2 haftasında aynı 11'i sahaya sürdü. Hırvat teknik adamın, geride kalan Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarında ilk 11'i; Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis'ten oluşmuştu.

8 yıl sonra gol sayısında bir ilk

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu 7 golün 3'nü Gomis, 2'sini Tolga Ciğerci, Maicon ve Rodrigues kaydetti. Aslan, en son 2009-2010 sezonun ilk iki haftasında 7 gol kaydetmişti.

Türk Telekom Stadyumu'nda 50 bin taraftar bekleniyor

Süper Lig'e hızlı başlayan Galatasaray, geçmiş sezonlarda taraftarlarıyla bozuk olan arasını düzeltti. Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında alınan galibiyetlerden sonra sarı-kırmızılılar taraftarlar, sosyal medyadan başlattıkları kampanya ile bu hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor maçında 50 bin kişi olmak için mesajlar attı.