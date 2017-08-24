 Feghouli'ye milli önlem – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    'ye milli önlem

    Feghouli'ye milli önlem
    Geçmişte Milli Takıma giden oyuncusunun sakatlanmasından ağzı yanan Galatasaray, Feghouli konusunda tedbirli davranacak. Geçen sezon milli takım kampında sakatlanan Sigthorsson'u oynatamadan göndermek zorunda kalan Cimbom, West Ham'dan sakat gelen ve Eylül ayının ilk haftasında hazır olması planlanan Feghouli için de aynı şeyi yaşamak istemiyor. Bu nedenle teknik heyet, oyuncuyu, Sivas maçının kadrosuna almayı düşünmüyor. böylece milli takıma da gitmeyecek
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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