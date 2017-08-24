Büyük aile buluşması

transfer operasyonu ile yeni baştan yaratılantakımında, bağları güçlendirmek için her geçen gün yeni bir organizasyon yapılıyor. Dün de yönetim Kurulu üyeleri, futbol direktörü, teknik heyet, oyuncular, eşleri ve çocuklarının da katılımıyla Sarayburnu'nda tekne turuna çıkıldı. Başkande eşiile organizasyona katılırken hep birlikte öğle yemeği yenildi. Yüzlerin güldüğü ve keyifli sohbetlerin yapıldığı etkinlikte futbolcular ve eşleri bol bol fotoğraf çektirdi.