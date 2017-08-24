 Büyük aile buluşması – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Büyük aile buluşması

    Büyük aile buluşması

    G.Saray’da keyifler yerinde... Sarı-kırmızılılar, hep birlikte dün Boğaz turu yaptı

    Büyük transfer operasyonu ile yeni baştan yaratılan Galatasaray takımında, bağları güçlendirmek için her geçen gün yeni bir organizasyon yapılıyor. Dün de yönetim Kurulu üyeleri, futbol direktörü Cenk Ergün, teknik heyet, oyuncular, eşleri ve çocuklarının da katılımıyla Sarayburnu'nda tekne turuna çıkıldı. Başkan Dursun Özbek de eşi Mesude Özbek ile organizasyona katılırken hep birlikte öğle yemeği yenildi. Yüzlerin güldüğü ve keyifli sohbetlerin yapıldığı etkinlikte futbolcular ve eşleri bol bol fotoğraf çektirdi.


    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:36
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