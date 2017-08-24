 Asamoah çıldırdı – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    çıldırdı

    Asamoah çıldırdı

    ’ın 3 milyon euro’luk cazip teklifi Ganalı sol beki harekete geçirdi

    Juventus'ta vergiler çıkınca 950 bin euro giren Kwadwo Asamoah, Galatasaray'ın net 2.3 milyon euro ve bonuslarla 3 milyon euro'luk teklifi sonrasında adeta isyan etti. Önce teknik direktör Massimo Allegri ardından da sportif direktör Beppe Marrotta ile görüşerek sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini iletti. Asamoah için kapıyı 10 milyon euro'dan açan Juventus ise 8 milyon euro'ya inerken Galatasaray ise 7 milyon euro'ya kadar çıktı. Pazarlık ve görüşmeler devam ediyor.

    HER AN HER ŞEY OLABİLİR
    Juventus Genel Menajeri Beppe Marotta, 'ın yerine düşündükleri Spinazzola konusunda Atalanta ile henüz anlaşamadıklarını söyledi. Marotta, kiralık verdikleri Spinazzola'yı almak istediklerini açıkça dile getirirken "Her an her şey olabilir" dedi.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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