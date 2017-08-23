 Zokora’dan Gomis'e destek – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’dan 'e destek

    <a href="/index/zokora?id=5425d783-5ebc-42d4-a2af-d53d4caa963b" class="" rel="tag">Zokora</a>’dan <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'e destek

    Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen 'dan 'e destek geldi.

    Hakan Hepcan'ın yaptığı ırkçı davranış sonrası video yayınlayan Fildişili futbolcu, Trabzonspor forması giyerken ile yaşadığı olaydan örnek vererek şu açıklamaları yaptı; "Allaha inan, sadece takımına odaklan. Emre gibi ırkçı insanlar var. Bunlar gibi kötü insanları düşünme, kafan karışmasın. Bu ülkede güzel insanlar var. Sen oyununa, takımına odaklan. Seni seviyorum."
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:42
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