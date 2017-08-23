Tudor’a ‘Uyarma’ cezası
Geçtiğimiz sezon Karabükspor’un teknik direktörü iken sözleşmesini feshederek Galatasaray ile anlaşan Igor Tudor ve Galatasaray Kulübü ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu kararını açıkladı.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:01
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 5
Yorum
el paso Hoca Galatasaray takımının hepsi yeni ama nasıl iştahlı oynuyorlar. Çünkü adamlar kaliteli topçu aldılar. bizim gibi çör çöp almadılar.
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 12
Yorum
nerde o günler abdullah avcı hızlı dikine oynatan hoca selçuğu yıllar önce milli takıma almadı şimdi yana geri halinimi alıcak keşke gitse selçuk!
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İşte başarıyı getirecek sistem
Toplam 10
Yorum
CİHAN PEPENİN YANINA TECRÜBELİ BİR STOPER ALINIRSA BJK BU SENEDE RAHAT SAMPİYON OLUR.
Tudor’a ‘Uyarma’ cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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