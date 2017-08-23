 Tudor’a ‘Uyarma’ cezası – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Tudor’a ‘Uyarma’ cezası

    Tudor’a ‘Uyarma’ cezası

    Geçtiğimiz sezon Karabükspor’un teknik direktörü iken sözleşmesini feshederek Galatasaray ile anlaşan Igor Tudor ve Galatasaray Kulübü ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu kararını açıkladı.

    TFF Etik Kurulu tarafından alınan karar ile Igor Tudor ve Galatasaray Sportif Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'ye Etik Kurulu Talimatı madde 10'da dile getirilen ''bağlılık'' ve ''dürüstlük'' prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında madde 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen ''uyarma'' yaptırımının uygulanmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor’a ‘Uyarma’ cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.