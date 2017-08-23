TT Stadı’nda 50 bin Gomis
Yönetim, ırkçı saldırıya maruz kalan Fransız futbolcuya destek için, Sivas maçında 50 bin Gomis maskesi dağıtacak.
Karşılaşma öncesi dağıtılacak maskeler Fransız yıldız sahaya adım attığında takılacak ve hep birlikte ırkçılığa karşı bir duruş sergilenecek.
TARAFTARA ÇAĞRI
Öte yandan ilk iki maçta attığı 3 golle taraftarların gönlünde taht kuran Gomis'in, dün saat 19.05'te Galatasaray Resmi Twitter hesabından videolu mesajı yayınladı. Başarılı futbolcu, "50 bin aslan omuz omuza" diyerek taraftarları cuma günü oynanacak Sivas maçına davet etti.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:29
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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