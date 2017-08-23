 TT Stadı’nda 50 bin Gomis – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    TT Stadı’nda 50 bin Gomis

    TT Stadı’nda 50 bin Gomis

    Yönetim, ırkçı saldırıya maruz kalan Fransız futbolcuya destek için, Sivas maçında 50 bin Gomis maskesi dağıtacak.

    Osmanlıspor maçı sonrası 'e yönelik ırkçı saldırı camiasını ayaklandırdı. Taraftarlar, Twitter'de ırkçı söylemde bulunan Hakan Hepcan'a büyük tepki gösterirken yönetim de hem oyuncuya destek vermek hem de ırkçılığın karşısında durmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulübün, Sivasspor maçında taraftarlara dağıtılmak üzere 50 bin Gomis maskesi hazırlattığı öğrenildi.

    Karşılaşma öncesi dağıtılacak maskeler Fransız yıldız sahaya adım attığında takılacak ve hep birlikte ırkçılığa karşı bir duruş sergilenecek.

    TARAFTARA ÇAĞRI
    Öte yandan ilk iki maçta attığı 3 golle taraftarların gönlünde taht kuran Gomis'in, dün saat 19.05'te Galatasaray Resmi Twitter hesabından videolu mesajı yayınladı. Başarılı futbolcu, "50 bin aslan omuz omuza" diyerek taraftarları cuma günü oynanacak Sivas maçına davet etti.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TT Stadı’nda 50 bin Gomis haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.