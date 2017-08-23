Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan ve liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Yapılan yeni transferler sonrası yedek kulübesine çekilen Selçuk İnan, Medipol Başakşehir'e gidiyor.
İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, Selçuk'un yıllık 2 milyon 950 bin Euro maaş ve maç başı 25 bin Euro'luk bonusunu ödemekten kurtulmak için Medipol Başakşehir'in teklifini kabul etti. Galatasaray, Selçuk İnan'ı isteyen Medipol Başakşehir'den bonservis ücreti de talep etmezken, sadece futbolcunun yıllık ücretinin ödenmesini istedi.
Sarı-Kırmızılı ekipte huzursuz olduğu bilinen Selçuk'un d bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.
EMRE FENER'E
Bu transfer sonrasında bir başka bomba da Fenerbahçe cephesinde patlayacak. Selçuk takviyesiyle birlikte Başakşehir de Emre Belözoğlu'nu eski takımı Fenerbahçe'ye yollayacak. Tıpkı Selçuk'ta olduğu gibi İstanbul ekibi de Fenerbahçe'den bonservis talep etmeyecek. Emre'nin Sarı-Lacivertli forma altında jübile yapmayı istediği biliniyor.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:49
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"Emre Mor'un hayatını kararttılar!"
Toplam 2
Yorum
yasin allah yardımcısı olsun hemen bağımlılıktan kurtulması gerek
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"Emre Mor'un hayatını kararttılar!"
Toplam 2
Yorum
serdar Snus bagimlilik yapabilir ama asla zararli bir sey degil insanlari kandirmayin sigara icenlere birakmalrinda yardimci olsun diye onerilir
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''Bunu hak etmiyorum''
Toplam 13
Yorum
baha hak etmiyorum derken üstünde ki formadan bahsediyor sanırım :D
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