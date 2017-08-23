Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!

İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, Selçuk'un yıllık 2 milyon 950 bin Euro maaş ve maç başı 25 bin Euro'luk bonusunu ödemekten kurtulmak için Medipol Başakşehir'in teklifini kabul etti. Galatasaray, Selçuk İnan'ı isteyen Medipol Başakşehir'den bonservis ücreti de talep etmezken, sadece futbolcunun yıllık ücretinin ödenmesini istedi.

Sarı-Kırmızılı ekipte huzursuz olduğu bilinen Selçuk'un d bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

EMRE FENER'E

Bu transfer sonrasında bir başka bomba da Fenerbahçe cephesinde patlayacak. Selçuk takviyesiyle birlikte Başakşehir de Emre Belözoğlu'nu eski takımı Fenerbahçe'ye yollayacak. Tıpkı Selçuk'ta olduğu gibi İstanbul ekibi de Fenerbahçe'den bonservis talep etmeyecek. Emre'nin Sarı-Lacivertli forma altında jübile yapmayı istediği biliniyor.