 Perez iddiası – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Perez iddiası

    Perez iddiası
    AP, Fenerbahçe'yle adı aylarca anılan için Arsenal'e resmi teklif sunan takımlarından arasında 'ın da yer aldığını yazdı. İspanyol golcünün, Deportivo'ya gitmek istediği ancak Londra ekibinin istediği yüksek bonservis nedeniyle transferin zora girdiği kaydedildi. Galatasaray'ın Gomis öncesi Perez'i istediği bildirildi.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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