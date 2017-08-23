Özbek takımdan memnun
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün düzenlenen tekne gezisinde yaptığı açıklamada son derece uyumlu bir takım olduklarını söyledi.
Başkan Dursun Özbek, düzenlenen gezi ile ilgili olarak, "Takıma yeni katılan birçok yabancı futbolcumuz var. Onlarla, eşleriyle çocuklarıyla bütün futbolcular bir kaynaşma yemeği düzenlemek istedik. İstanbul çok güzel bir şehir. İstanbul'un güzelliklerini de göstermek keyif almalarını da sağlamak istedik. Rutin antrenman programının olduğu bir günde yöneticiler, teknik adamlar ve futbolcular beraber yemek yedik ve çok keyifliydi. Takımdaki aile duygusunu için de çok önemliydi. Zaman zaman böyle kaynaşma yemekleri yapmayı planlıyoruz. Faydalı da oluyor" diye konuştu.
"Yeni bir takım olmamamıza rağmen son derece uyumluyuz"
Dursun Özbek takımın son derece uyumlu olduğuna dikkat çekerek, "Galatasaray gibi kurumların sosyal anlamda da beraber olmaya ihtiyaçları var. Bütün futbolcularla konuştum. Hepsi de çok keyifliler. Yeni bir takım olmamıza rağmen son derece uyumluyuz. Burada teknik kadroyu tebrik etmemiz lazım. Onlar uyumu çok çabuk sağladılar" ifadelerini kullandı.
Alaçayır: "50 bin Aslan'ı Sivas maçına bekliyoruz"
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır da taraftarı Sivas maçına davet ederek, "Takım olmak aslında kolay değil. Bu da takım olma yolunda bir ilk adım olarak düşünülmeli. İnsanların birbirini tanıması lazım kaynaşmak için. Beraberlik dışarıda ne kadar kuvvetli olursa sahaya da yansıması çok iyi oluyor. 50 bin Aslan'ı Sivas maçına bekliyoruz. Seyirci olmazsa takım da olmaz. Bunun bilincinde olsun taraftarlar" açıklamasında bulundu.
Sarıkaya: "Hep birlikte olursak güçlüyüz"
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya da birlik, beraberliğe dikkat çekti ve "Sezona yeni başladık. Aramıza yeni katılan çok oyuncu oldu. Onların hem bizleri hem de İstanbul'u tanıması açısından böyle bir organizasyon düzenledi. İnşallah bu kaynaşma ortamı sene sonunda kutlama şekline dönüşür. Bütün Galatasaraylıları Sivas maçına bekliyoruz. Hep birlikte olursak güçlüyüz. Galatasaray bir araya geldiği zaman başarılar kazanıyor" dedi.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:04
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 15
Yorum
Hoca Haftalardir yaziyorum, Topal ve Souza tamamen Aykutun istedigi gibi oynuyorlar, adam memnun. Simdi sucu ofansiflere atiyor. Ah hoca ah..
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Juve'nin yıldızı G.Saray'da!
Toplam 15
Yorum
metinn paraya kiyilip asamoah stanicle birlikte kazandirilmalidir bencede ortanin solunda asamoah ucunda Rodrigues ve solda stanic mutesem olurdu.
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Sosa hayırlı olsun
Toplam 18
Yorum
FB Fenerbahçe sosa ile geçen sene ilgileniyordu yanıltmayın, şimdi daha iyisini transfer ettiği için ilgilenmiyor (Guiliano)
Özbek takımdan memnun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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