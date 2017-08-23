"Oyuncularımıza ortam hazırlamak istedik"

Galatasaray'da düzenlenen tekne turu organizasyonunda Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, Galatasaray Televizyonu'ndan Deniz Gülen'in sorularını yanıtladı.



Cenk Ergün, "Takımda bir değişim süreci içindeyiz. Aramızda çok sayıda yeni arkadaşımız var. Birçoğu evli ve çocuklu... Oyuncularımıza kamplar dışında ailecek de bir araya gelebilecekleri bir ortam hazırlamak istedik. Çok kısa sürede 3 maç aradan çıkmış olacak. Arkasından milli takım arası gelecek. Maçımız da Cuma günü olduğu için bir tekne turu organizasyonu düzenlemek istedik. Takımca bir araya geldik. Aramızdaki havayı perçinlemek için bu tarz organizasyonlara devam edeceğiz. Şu anda çok ciddi bir takımdaşlık bulunuyor. Yabancı arkadaşlarımızın da aileleri yeni geldi. Hepsinin de değişik yaşlarda çocukları var. Burada hepimiz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu, futbolcu arkadaşlarımıza saha ve saha dışında da güvence verecektir" dedi.

Cenk Ergün Cuma günü oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçının önemine de vurgu yaparken, "Umarım taraftarımız bizi yalnız bırakmayacak. Biz de özlenen, istenen performansı sağlamak istiyoruz. Her maç çok zor. Amacımız Cuma günü de galip gelerek milli maç arasına 3'te 3 ile girmek" ifadelerini kullandı.