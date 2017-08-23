"Oyuncularımıza ortam hazırlamak istedik"
Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, yöneticiler ve oyuncuların aileleriyle bir araya geldiği tekne turu organizasyonu hakkında konuştu.
Galatasaray'da düzenlenen tekne turu organizasyonunda Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, Galatasaray Televizyonu'ndan Deniz Gülen'in sorularını yanıtladı.
Cenk Ergün, "Takımda bir değişim süreci içindeyiz. Aramızda çok sayıda yeni arkadaşımız var. Birçoğu evli ve çocuklu... Oyuncularımıza kamplar dışında ailecek de bir araya gelebilecekleri bir ortam hazırlamak istedik. Çok kısa sürede 3 maç aradan çıkmış olacak. Arkasından milli takım arası gelecek. Maçımız da Cuma günü olduğu için bir tekne turu organizasyonu düzenlemek istedik. Takımca bir araya geldik. Aramızdaki havayı perçinlemek için bu tarz organizasyonlara devam edeceğiz. Şu anda çok ciddi bir takımdaşlık bulunuyor. Yabancı arkadaşlarımızın da aileleri yeni geldi. Hepsinin de değişik yaşlarda çocukları var. Burada hepimiz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu, futbolcu arkadaşlarımıza saha ve saha dışında da güvence verecektir" dedi.
Cenk Ergün Cuma günü oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçının önemine de vurgu yaparken, "Umarım taraftarımız bizi yalnız bırakmayacak. Biz de özlenen, istenen performansı sağlamak istiyoruz. Her maç çok zor. Amacımız Cuma günü de galip gelerek milli maç arasına 3'te 3 ile girmek" ifadelerini kullandı.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:45
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 5
Yorum
el paso Hoca Galatasaray takımının hepsi yeni ama nasıl iştahlı oynuyorlar. Çünkü adamlar kaliteli topçu aldılar. bizim gibi çör çöp almadılar.
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 12
Yorum
nerde o günler abdullah avcı hızlı dikine oynatan hoca selçuğu yıllar önce milli takıma almadı şimdi yana geri halinimi alıcak keşke gitse selçuk!
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İşte başarıyı getirecek sistem
Toplam 10
Yorum
CİHAN PEPENİN YANINA TECRÜBELİ BİR STOPER ALINIRSA BJK BU SENEDE RAHAT SAMPİYON OLUR.
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