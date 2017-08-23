 Makas daralıyor – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Makas daralıyor

    Makas daralıyor

    , ’ın şampiyonluk oranını yeniledi.

    , Süper Lig'de 2. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın oranı 1.85'ten 2.10'a yükseldi. Osmanlıspor deplasmanında kazanan 'ın oranı 4.30'dan 3.40'a düşürüldü ve Beşiktaş ile arasındaki fark azaldı. Trabzonspor ile berabere kalan Fenerbahçe'nin 5.25'lik oranı 4.25'e geriledi. Karabük deplasmanında kaybeden Başakşehir'in oranı 4.75'ten 5.50'a yükseldi.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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