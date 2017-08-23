Kombinede lider Galatasaray
Galatasaray, ligde en fazla kombine satan takım oldu.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ SIRADA
Ligde üst üste üçüncü şampiyonluk için yola çıkan siyah-beyazlı takımın taraftarları, satışa sunulan 30 bin kombine kartın tamamını aldı. Beşiktaş kombine satışında Galatasaray'ın ardından ikinci sırada. Bursaspor da Galatasaray ve Beşiktaş'a eşlik ediyor. Yeşil-beyazlılar 20 bin 800 kombine kartla sıralamanın üçüncü basamağına çıktı.
F.BAHÇE 20 BİNDE
F.Bahçe, kombine kart satışında Galatasaray ve Beşiktaş ile Bursaspor'un g erisinde kaldı. Süper Lig'de ilk iki maçında beraberlikle ayrılan sarı- lacivertliler, yaklaşık 20 bin kombine kart sattı.
TRABZONSPOR ÇIKIŞTA
Geçen sezonun başında 26 bin 700 kombine kart satışı yapan Atiker Konyaspor ise bu sezon 13 bin 200 bin kombinede kaldı. Kayserispor da şu ana kadar 10 bin 840 kombine kart satışı yaptı. Maçlarını yeni stadı Medical Park Stadı'nda yapan Trabzonspor ise kombine kart satışlarında 10 bine yaklaştı.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:44
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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