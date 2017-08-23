 Kombinede lider Galatasaray – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Kombinede lider

    Kombinede lider Galatasaray

    , ligde en fazla satan takım oldu.

    Süper Lig'de yeni transferleriyle şov yapan ve liderliğe oturan Galatasaray, bilet satışında da zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, satışı devam eden kombine kartlardan 31 bin 212'sini aldı. Süper Lig'de en fazla kombine kart satan takım konumunda bulunan Galatasaray, geçen sezonun başında yaklaşık 7 bin kombine satışı yapmıştı.

    BEŞİKTAŞ İKİNCİ SIRADA
    Ligde üst üste üçüncü şampiyonluk için yola çıkan siyah-beyazlı takımın taraftarları, satışa sunulan 30 bin kombine kartın tamamını aldı. Beşiktaş kombine satışında Galatasaray'ın ardından ikinci sırada. Bursaspor da ve Beşiktaş'a eşlik ediyor. Yeşil-beyazlılar 20 bin 800 kombine kartla sıralamanın üçüncü basamağına çıktı.

    F.BAHÇE 20 BİNDE
    F.Bahçe, kombine kart satışında Galatasaray ve Beşiktaş ile Bursaspor'un g erisinde kaldı. Süper Lig'de ilk iki maçında beraberlikle ayrılan sarı- lacivertliler, yaklaşık 20 bin kombine kart sattı.

    TRABZONSPOR ÇIKIŞTA
    Geçen sezonun başında 26 bin 700 kombine kart satışı yapan Atiker Konyaspor ise bu sezon 13 bin 200 bin kombinede kaldı. Kayserispor da şu ana kadar 10 bin 840 kombine kart satışı yaptı. Maçlarını yeni stadı Medical Park Stadı'nda yapan Trabzonspor ise kombine kart satışlarında 10 bine yaklaştı.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:44
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