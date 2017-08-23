 Hesabını verecek – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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HEPSİ
    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Hesabını verecek

    Hesabını verecek

    Yönetici Aküzüm: Bir insana söylenmiş olması bile yeterince aşağılık.

    Galatasaray Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi , Bafetimbi Gomis için ırkçı ifade kullanan Hakan Hepcan'a tepki gösterdi. Aküzüm, "Hakan Hepcan isimli kişinin söylediği bir insana söylenmiş olması bile yeterince aşağılık. Irkçılık hem bizim milli manevi değerlerimize uygun değil hem de ceza hukuku açısından ağır bir suç" ifadelerini kullandı. Hepcan'ın adalet önünde hesap vereceğini kaydeden Aküzüm, "En ağır şekilde cezalandırılması için gerekli hukuki aksiyonları aldık. Sosyal medya maalesef fanatizmi tetikleyen ve toplumsal kardeşliği bozma niyetindeki kötü niyetli insanların oyuncağı haline geldi. Bu şahıs adalet önünde bunun hesabını verecek. Sporseverler merak etmesin" şeklinde görüş belirtti.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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