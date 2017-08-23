 Hamburg, Sinan için geliyor – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Hamburg, Sinan için geliyor

    Hamburg, Sinan için geliyor
    Uzun süre Benfica ile anılan Sinan Gümüş, Almanya yolcusu... Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Hamburg Kulübünün bugün resmi teklifini Galatasaray'a sunması bekleniyor. Sinan'ın ayrılığına artık sıcak bakan ve artık bu durumun netleşmesini isteyen Galatasaray, Almanların teklifini yeterli görürse olumlu yanıt verecek.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:44
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