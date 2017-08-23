Hamburg, Sinan için geliyor

Uzun süre Benfica ile anılan Sinan Gümüş, Almanya yolcusu... Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Hamburg Kulübünün bugün resmi teklifini Galatasaray'a sunması bekleniyor. Sinan'ın ayrılığına artık sıcak bakan ve artık bu durumun netleşmesini isteyen Galatasaray, Almanların teklifini yeterli görürse olumlu yanıt verecek.