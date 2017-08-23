 G.Saray'da bir ayrılık daha! – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    G.Saray'da bir ayrılık daha!

    G.Saray'da bir ayrılık daha!

    Galatasaray, altyapısından yetişen 20 yaşındaki forvet oyuncusu 'yı TFF 3. Lig 2. Grup takımı Van Büyükşehir Belediyespor'a kiraladı.

    Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz 'nın 2017-2018 futbol sezonunun sonuna kadar Van Büyükşehir Belediyespor Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Van Büyükşehir Belediyespor tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

    Volkan Pala, daha önce de Çaykur Rizespor ve İnegölspor takımlarına kiralanmıştı.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:32
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