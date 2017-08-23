Galatasaray'da birlik ve beraberlik gezisi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının sabah idmanının ardından gerçekleştirilen tekne turu gezisine, başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Cenk Ergün, teknik direktör Igor Tudor ve ekibinin yanı sıra futbolcular ile ailelerinin katıldığı belirtildi.





Açıklamada, bu sezon benzer organizasyonların rutin hale getirileceği kaydedildi.







