Galatasaray'da birlik ve beraberlik gezisi
Galatasaray Kulübü, futbol takımındaki birlik ve beraberliği artırmak amacıyla İstanbul Boğazı'nda tekne turu gezisi düzenledi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının sabah idmanının ardından gerçekleştirilen tekne turu gezisine, başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Cenk Ergün, teknik direktör Igor Tudor ve ekibinin yanı sıra futbolcular ile ailelerinin katıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu sezon benzer organizasyonların rutin hale getirileceği kaydedildi.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:29
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 8
Yorum
Kaleyi boş mu bıraktın Her şut gol.kale boş. Oyuncular yeniymiş Ya geç bunları. En yeni takım gs ve bjk. Bak nasıl oynuyor adamlar.Sen hala amatör vardarı düşün.
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 8
Yorum
mehmet Fenerbahçeye iki defansif orta saha ile spor yaptırmak istiyorsan antremanda oynat sportif açılımla. Biz iyi top oynayan takım istiyoruz
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Pepe’nin beraberlik şoku
Toplam 4
Yorum
CCCİHADDD öylede pepe efendi önünde şut çekilirken hep yaptığın gibi arkanı dönme lütfen o şut a kendini siper edip topun önüne geçmelisin
Galatasaray'da birlik ve beraberlik gezisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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