 Biletler bugün satışta – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Biletler bugün satışta

    Biletler bugün satışta
    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Sivas maçının bilet satışları başlıyor. Bugün saat 11.00'de GS Bonus ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satılacak biletler yarın 11.00'de ise genel satışa sunulacak. Cuma akşamı 21.45'te başlayacak maçın bilet fiyatları 30 ile 300 TL arasında değişiyor.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:33
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