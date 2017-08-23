 Aslan'a sıcak para – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Aslan'a sıcak para

    Aslan'a sıcak para
    Sportif Sınai ve Ticaret AŞ, bedelli sermaye artırımıyla 87.2 milyon lira nakit girişi sağlandığını ve sermaye artırımının tamamlandığını bildirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 57,4 milyon TL'lik kısmı finansal borç ödemelerinde kullanılmak üzere avans olarak koyduğu, 29,8 milyon TL'lik nakdin ise şirketin operasyonel harcamalarında kullanıldığı kaydedildi.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:47
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