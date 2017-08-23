Arda Turan'dan Selçuk İnan açıklaması
Barcelona'nın Türk yıldızı Arda Turan'dan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'a destek mesajı. Arda Turan, sosyal medya hesabından G.Saray'ın yıldızına yapılan yorumlar hakkında açıklamada bulundu
İşte o açıklama:
"Bak kardeşim konu ben değilim... Gerçi ben takımı karıştırdım, grupçuluk yaptım, özel hayat, bir de takımı yavaşlatma meselesi var... Basın dedi ya, biz de o saygıdan bir şey demedik inanın söyleyin... Asıl konuya gelelim... Bu fotoğrafta gördüğünüz adamla bu konuları hiç konuşmadım. O benim gibi değil üzülünce susar. Ama benim hatırladığım, Avrupa'ya geldiğim günden beri bütün mazide bu adam var. Bize gelirken ona nasıl yalvardığımı unuttum bile. Onu sevmeyebilirsin; kötü mü oynadı? Evet ! Bence de biraz ama kardeşim ne oluyor ya, ne olmuş bize (Şu dördüncü yıldıızı ilk biz takalım diyen biz degil miydik?) Son 10 kupayı bize kim kaldırdı? Kimdi mimarlarından biri? Ne oldu bizim vefamıza? Biz hep kazanınca mı Galatasaraylıyız? Bak! Onu kalbimizden, hayatımızdan, formamızdan atacaksak bile saygıyla yapalım hak ettiği bu... Sadece birazcık saygı... Sanane deme bana; senin gibi GS taraftarıyım hakkım var... Senin bize küfür etmeye hakkın olduğu gibi (Paşa iyi ki varsın iyi ki kaptanımız oldun...) Ben Gs taraftarıyım ve önünde hep saygıyla eğileceğim... Selçuk (Yine kaşındım ama ne yapıyım bu benim hissetiğimi söylemezsem ölürüm)
Bak kardeşim konu ben değilim... gerçi ben takımı karıştırdım, grupculuk yaptım,özel hayat, birde takımı yavaşlatma meselesi var... basın dedi ya bizde o saygıdan birşey demedik inanın söyleyin)))... asıl konuya gelelim... bu fotoğrafta gördüğünüz adamla bu konuları hiç konuşmadım. O benim gibi değil üzülünce susar. Ama benim hatırladığım , avrupaya geldiğim günden beri bütün mazide bu adam var ... Bize gelirken ona nasıl yalvardığımı unuttum bile. Onu sevmeyebilirsin; kötü mü oynadı, evet !bencede biraz ama kardeşim ne oluyor ya, ne olmuş bize ( su dorduncu yıldıızı ilk biz takalım diyen biz degilmiydik ) son 10 kupayı bize kim kaldırdı kimdi mimarlarından biri, ne oldu bizim vefamıza, biz hep kazanınca mı Gs lıyız bak... !!!onu kalbimizden ,hayatımızdan ,formamızdan atıcaksak bile saygıyla yapalım hak ettiği bu... sadece birazcık Saygı...sanane deme bana ;senin gibi Gs taraftarıyım hakkım var... senin bize küfür etmeye hakkın olduğu gibi ( paşa iyiki varsın iyiki kaptanımız oldun...) ben Gs taraftarıyım ve önünde hep saygıyla eğilicem... @s8 (yine kaşındım ama ne yapıyım bu benim hissetiğimi söylemessem ölürüm)
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:39
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 15
Yorum
Hoca Haftalardir yaziyorum, Topal ve Souza tamamen Aykutun istedigi gibi oynuyorlar, adam memnun. Simdi sucu ofansiflere atiyor. Ah hoca ah..
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Juve'nin yıldızı G.Saray'da!
Toplam 15
Yorum
metinn paraya kiyilip asamoah stanicle birlikte kazandirilmalidir bencede ortanin solunda asamoah ucunda Rodrigues ve solda stanic mutesem olurdu.
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Sosa hayırlı olsun
Toplam 18
Yorum
FB Fenerbahçe sosa ile geçen sene ilgileniyordu yanıltmayın, şimdi daha iyisini transfer ettiği için ilgilenmiyor (Guiliano)
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