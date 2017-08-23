 Antalya'da sahada – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Antalya'da sahada

    Antalya'da sahada

    Bir an önce forma giymek isteyen , riske edilmeyecek. Milli maç sonrası formasını giyecek.

    Yeni transferlerle coşan Galatasaraylılar, Sofiane Feghouli'nin takıma katılmasını dört gözle bekliyor. Taraftarlar bir an önce izlemek istiyor ama Cezayirli oyuncu bu haftada da riske edilmeyecek. Yıldız oyuncunun, sakatlığı tamamen geçmesine karşın teknik direktör Tudor'un, bu konuda aceleci olmama kararı aldığı bildirildi. teknik direktörü Tudor, sakatlıktan yeni çıkan futbolcuyu riske atmamak adına kondisyon ve fizik yüklemesi yapıldıktan sonra takıma dahil olmasını istiyor. Feghouli kesin olarak milli takım arasından sonra Antalyaspor maçında forma giyecek.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:48
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