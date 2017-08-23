Acı tecrübe!
Geçen sezon milli takım kampında sakatlanan Sigthorsson’u oynatamadan gönderen Cimbom, West Ham’dan sakat gelen ve Eylül ayının ilk haftasında hazır olacak olan Feghouli'yi Cezayir Milli Takımı’nın maçlarına göndermeyecek.
Takım arkadaşlarının fizik olarak gerisinde olan Feghouli'ye özel idman programı hazırlandı. Cezayirli oyuncuya milli takımından 2 ve 5 Eylül'de oynanacak maçlar için davet gelecek. Ancak Feghouli, Sivasspor maçı kadrosuna alınmazsa sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takımı'na gitme ihtimali de ortadan kalkacak.
Geçen sezon yeni transferi Sigthorsson'u milli arada kaybeden Galatasaray'ın Feghouli için bu riske girmeyeceği ifade edilirken, Cezayirli yıldız 4. haftadaki Antalyaspor maçına saklanacak.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:29
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Sosa hayırlı olsun
Toplam 18
Yorum
FB Fenerbahçe sosa ile geçen sene ilgileniyordu yanıltmayın, şimdi daha iyisini transfer ettiği için ilgilenmiyor (Guiliano)
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Acı tecrübe!
Toplam 6
Yorum
GS beni de transfer yapin ya tarik camdaldan daha iyi oynuyorum,onun gibi bende kadro disi olarak yatip para kazanabilirim,yri fiata
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Ba'dan Gomis'e destek
Toplam 4
Yorum
Herkes eşit Biri kendini güncellemek için ortaya bir laf atıyor,sizde onu kaale alıp kendini güncellemesine yardım ediyorsunuz, maymun demekle olmaz
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