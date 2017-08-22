 Sözleşmesi feshedildi! – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Sözleşmesi feshedildi!

    Sözleşmesi feshedildi!

    Galatasaray, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ın sözleşmesini feshetti.

    Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz ile sözleşmemiz karşılıklı olarak bedelsiz sona erdirilmiştir." denildi.

    Manisaspor'dan 2013-2014 sezonunun devre arasında transfer edilen ancak sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulamayan genç futbolcu, daha önce Manisaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor ve Aydınspor 1923'e kiralanmıştı.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:47
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