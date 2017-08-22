'Sneijder’in dinamizmi G.Saray’a yetmezdi!'
Osmanlıspor maçının Fransız kadın yorumcusu Bonnet, Hollandalı yıldızın yeni kadroda yeri olmadığını ileri sürdü.
Süper Lig maçları bu sezon Fransa'da da yayımlanmaya başlandı. Galatasaray'ın Osmanlıspor'u yendiği karşılaşma beIN Sports Max kanalında yayımlandı. Sarı-kırmızılı takımı öven maçın kadın yorumcusu Anne-Laure Bonnet ayrıca ortaya ilginç bir iddia attı. Bonnet, "Nice'e gelen Sneijder'in dinamizmi, Galatasaray'da oynamaya yetmezdi" diye konuştu. Bu arada Sneijder ise Guingamp maçından sonra, "Zamana ihtiyacım var" dedi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:36
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