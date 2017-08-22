Savunma tamam
Galatasaray, stoper transferini de kapattı.
Transfer harcamalarına gelen tepkiler ve Serdar Aziz'in Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında gösterdiği performans nedeni ile savunmaya takviye arayışları bitirildi. Defansa Maicon'u alan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Koray Günter arasında bir rotasyon uygulayacak. Ayrıca kadro dışı bırakılan Hakan Balta da Florya'da çalışmalarını sürdürüyor.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
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