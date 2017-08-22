 Savunma tamam – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Savunma tamam

    Savunma tamam

    Galatasaray, stoper transferini de kapattı.

    Transfer harcamalarına gelen tepkiler ve Serdar Aziz'in Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında gösterdiği performans nedeni ile savunmaya takviye arayışları bitirildi. Defansa Maicon'u alan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Koray Günter arasında bir rotasyon uygulayacak. Ayrıca kadro dışı bırakılan Hakan Balta da Florya'da çalışmalarını sürdürüyor.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:58
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